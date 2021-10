Olanda | i membri della famiglia reale potranno sposare persone dello stesso sesso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’annuncio arriva dal primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, che ha annunciato in sede parlamentare la libertà per iolandese disenza dover rinunciare al trono. “Un monarca olandese puòuna persona di qualsiasi genere scelga senza perdere il diritto al trono“, ha affermato il primo ministro Mark Rutte, come riporta la stampa. Il primo ministro stava rispondendo a delle domande del Parlamento dei Paesi Bassi, in particolare relative a un libro recentemente pubblicato, dal titolo Amalia, il Dovere Chiama, che sosteneva che le vecchie leggi sembrano escludere la possibilità di una coppia omosessuale sul trono. Il libro in questione parla ...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda membri

Il Post

...buone pratiche di riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati appartengono a 7 Stati(... tre in Spagna, due in Romania, due in Bulgaria, quattro in Belgio, una in Francia e. Tra le ...Va detto che in Europa c'è già una direttiva del 2006 che permette di ridurre l'IVA da parte degli Stati. Francia, Belgio,e Portogallo hanno tasse fra il 5 e il 7%, vanno verso il 10% ...ROMA. Il modello italiano sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie si diffonde in Europa: è quanto emerge da una ricerca di Libera, che ha presentato la prima mappatura delle buone pratiche di ri ...Il primo ministro olandese, in una sessione di incontri con i parlamentari del Paese, è stato molto chiaro. Gli eredi al trono possono sposare anche persone del loro stesso sesso, ora e in futuro, sen ...