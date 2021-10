Olanda | matrimoni gay possibili anche per i reali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In, sonogayper i. La conferma arrivata dal primo ministro Mark Rutte.gayper idell’, lo conferma il primo ministro Mark Rutte In, è stata confermata latà digayper i. Il partito Vvd ha chiesto al primo ministro Mark Rutte, se la principessa Amalia, 17 anni, erede al trono olandese, avrebbe dovuto rinunciarvi, nell’ipotesi in cui volesse sposare un partner dello stesso sesso. Ecco le parole di Mark Rutte Questo è quanto riportato dal quotidiano olandese “De Telegraaf“, sulle dichiarazioni del primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda matrimoni

Sky Tg24

... sulla Spagna, dove solo un cattolico su cinque partecipa alla messa settimanalmente, sulle vocazioni, suicivili, sulla massiccia scomparsa delle chiese in, dove 1/3 hanno cambiato ...Durante isi sente sempre quella frase: ' Nella buona e nella cattiva sorte '. Nessun ... Epici gli europei del 2000, la semifinale col cucchiaio all'che lo consegna agli occhi del ...I reali olandesi, secondo quando scritto in una lettera al parlamento dal premier Mark Rutte, potranno sposarsi con persone dello stesso genere senza rinunciare al trono ...In Olanda, è stata confermata dal primo ministro Mark Rutte, la possibilità di matrimoni gay per i reali. Amalia potrà sposare una donna.