Olanda | il premier Rutte rivela | ' Nozze con persone dello stesso sesso possibili anche per i

repubblica : Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - repubblica : Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - peppe844 : RT @repubblica: Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - gayit : #Olanda, il premier precisa: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - DrApocalypse : Olanda, il premier precisa: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda premier

'Non è un problema per il governo' , ha replicato il, dopo aver dichiarato di non voler ... L'è stato il primo Paese al mondo a permettere le nozze omosessuali : il primo matrimonio ..."Il governo quindi non ritiene che un erede al trono o il re dovrebbe abdicare se desidera sposare un partner dello stesso sesso", ha chiarito il. I matrimoni reali inhanno bisogno ...L’Olanda si conferma un Paese all’avanguardia sui diritti civili: nel 2001 è stato il primo Paese in Europa a legalizzare il matrimonio ...L'Olanda è stato il primo Paese al mondo a legalizzare il matrimonio gay nel 2001, e adesso sarà anche il primo in cui ufficialmente un membro della casa reale sarà autorizzato a sposare una persona d ...