Oggi mercoledì 13 ottobre Barbanera consiglia | la prima e unica volta di un donna italiana a vincere un Nobel scientifico

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #13ottobre: #finanza europea, a ruba il primo Euro green bond.… - il_piccolo : Buon mercoledì #13ottobre, la #primapagina de Il Piccolo di oggi, con tutte le edizioni di #Trieste e #Gorizia -… - mattinodipadova : Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, mercoledì 13 ottobre - il_piccolo : Buon mercoledì #13ottobre, la #primapagina de @Il_piccolo di oggi, con tutte le edizioni di #Trieste e #Gorizia -… - tribuna_treviso : Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, mercoledì 13 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi mercoledì

OA Sport

Il primato è ancora tutto suo , quello di essere l'unica donna italiana ad aver vinto un Premio Nobel scientifico. Era il 13 ottobre del 1986 quando Rita Levi Montalcini (Torino 1909 - Roma 2012), ...Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 ottobre Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda13 ottobre, alle 14.45 su canale 5? Come sempre non mancheranno le battute tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista continua a stuzzicare la dama di Torino ...