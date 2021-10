"Oggi l'annuncio del blocco di altri porti italiani"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “L’unica apertura nei nostri confronti è togliere il Green pass. Ildi venerdì è confermato,ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti isi fermeranno. Stasera ne avremo conferma”. Sono le parole del portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, che ha annunciato novità per la giornata di, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass per l’accesso al lavoro, prevista venerdì. Secondo Puzzer non rischia dunque di fermarsi solo il porto di Trieste, ma molti. “Il danno economico che verrebbe causato daldel porto di Trieste? Il 14 ottobre il Green pass verrà tolto. Il danno economico, se ...