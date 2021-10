Occhio alla bomba chiamata green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Certo, ci sono le teste rasate. Certo, ci sono i nostalgici del duce. Certo, ci sono i centri sociali. Certo, ci sono gli estremisti. Certo, ci sono i complottisti. Ma a pochi giorni ormai dalla mattina in cui il green pass diventerà uno spartiacque delle nostre vite, e a pochi giorni cioè dalla mattina in cui avere un certificato verde sarà per un lavoratore anche un discrimine per avere uno stipendio, occorre riconoscere una piccola ma importante verità: considerare come dei banali amici del giaguaro fascista tutti coloro che negli ultimi giorni sono scesi in piazza in giro per l’Italia a manifestare contro il green pass sarebbe un giochino un po’ troppo facile. Sarebbe un po’ troppo facile perché il green pass è oggettivamente uno strumento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Certo, ci sono le teste rasate. Certo, ci sono i nostalgici del duce. Certo, ci sono i centri sociali. Certo, ci sono gli estremisti. Certo, ci sono i complottisti. Ma a pochi giorni ormai dmattina in cui ildiventerà uno spartiacque delle nostre vite, e a pochi giorni cioè dmattina in cui avere un certificato verde sarà per un lavoratore anche un discrimine per avere uno stipendio, occorre riconoscere una piccola ma importante verità: considerare come dei banali amici del giaguaro fascista tutti coloro che negli ultimi giorni sono scesi in piazza in giro per l’Italia a manifestare contro ilsarebbe un giochino un po’ troppo facile. Sarebbe un po’ troppo facile perché ilè oggettivamente uno strumento ...

