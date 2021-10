“Obbligo ricorda i gerarchi nazisti”. Docente universitario fa lezione all’aperto per gli studenti senza green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Proseguono i fatti di cronaca che vedono la resistenza al green pass sia a scuola che all'università. A Napoli, un prof decide di fare lezione all'aperto proprio per permettere agli studenti senza certificazione verde che non possono frequentare l'ateneo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Proseguono i fatti di cronaca che vedono la resistenza alsia a scuola che all'università. A Napoli, un prof decide di fareall'aperto proprio per permettere aglicertificazione verde che non possono frequentare l'ateneo. L'articolo .

