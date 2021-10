Obbligo Green pass ma tamponi gratis per tutti. A chiederli Salvini e Grillo. rischio caos porti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le nuove regole scatenano contestazioni e polemiche: M5s, Lega e Fratelli d'Italia chiedono i test gratuiti per i No - vax. No del ministro Orlando. Da Trieste arriva la minaccia di blocco a partire ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le nuove regole scatenano contestazioni e polemiche: M5s, Lega e Fratelli d'Italia chiedono i test gratuiti per i No - vax. No del ministro Orlando. Da Trieste arriva la minaccia di blocco a partire ...

