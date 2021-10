Nuovo Dpcm Green Pass, regole e sanzioni per lavoratori e aziende: cosa succede a chi non possiede il certificato e a chi non controlla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuovo Dpcm Green Pass, regole e sanzioni per lavoratori e aziende. Sono stati firmati nelle scorse ore due Dpcm dal Presidente del Consiglio Mario Draghi riguardanti le nuove regole sulla certificazione verde che da dopodomani sarà obbligatoria per andare a lavorare. Disposizioni attese da giorni – basti pensare che il primo Decreto risale a quasi un mese fa – e che il Governo ha varato per chiarire i punti più controversi sulla questione. I dubbi e le perplessità, soprattutto dal punto di vista organizzativo, sono molteplici senza contare “l’esercito” di lavoratori senza Green Pass (si stima possano essere 4-5 milioni) che potrebbero però richiedere il tampone. Per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021)per. Sono stati firmati nelle scorse ore duedal Presidente del Consiglio Mario Draghi riguardanti le nuovesulla certificazione verde che da dopodomani sarà obbligatoria per andare a lavorare. Disposizioni attese da giorni – basti pensare che il primo Decreto risale a quasi un mese fa – e che il Governo ha varato per chiarire i punti più controversi sulla questione. I dubbi e le perplessità, soprattutto dal punto di vista organizzativo, sono molteplici senza contare “l’esercito” disenza(si stima possano essere 4-5 milioni) che potrebbero però richiedere il tampone. Per il ...

