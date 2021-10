Nuovo digitale terrestre dal 20 ottobre: quali canali cambieranno frequenza e cosa bisogna fare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da mercoledì 20 ottobre 2021 alcuni canali del digitale terrestre cambieranno ufficialmente frequenza e per molti spettatori non saranno più visibili. Con il passaggio alla codifica Mpeg-4, lo standard HD regolare del Dvb-T, inizialmente nove canali Rai e sei di Mediaset saranno spenti sulle vecchie frequenze in risoluzione standard e non saranno più visibili senza un televisore in HD compatibile: si tratta dei canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola, e di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Nel 2023 ci sarà un Nuovo cambiamento: si passerà allo standard Dvb-T2 e saranno necessari dei decoder adatti. Ma questo è un altro discorso, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da mercoledì 202021 alcunidelufficialmentee per molti spettatori non saranno più visibili. Con il passaggio alla codifica Mpeg-4, lo standard HD regolare del Dvb-T, inizialmente noveRai e sei di Mediaset saranno spenti sulle vecchie frequenze in risoluzione standard e non saranno più visibili senza un televisore in HD compatibile: si tratta deiRai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola, e di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Nel 2023 ci sarà uncambiamento: si passerà allo standard Dvb-T2 e saranno necessari dei decoder adatti. Ma questo è un altro discorso, ...

