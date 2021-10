Nuovo digitale terrestre, cosa cambia dal 20 ottobre? Come richiedere e usare il bonus tv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 20 ottobre 2021 ci sarà il passaggio all’alta definizione per alcuni canali Rai e Mediaset (QUI la lista) e non saranno più visibili con televisori o decoder che non supportano il formato Mpeg-4. La definizione standard verrà abbandonata pian piano da tutti i canali, si comincia con quelli “minori” delle emittenti più importanti, per poi arrivare alla seconda grande rivoluzione, quella di gennaio 2023 in cui si passerà allo standard Dvb-T2. Come usare i bonus rottamazione e tv Per il momento, a ogni modo, saranno coinvolti solo pochi cittadini italiani, vale a dire chi non possiede una tv o un decoder esterno abilitati per l’HD. Il Governo viene incontro a queste famiglie con due bonus per risparmiare sull’acquisto di un Nuovo televisore con decoder in alta definizione integrato: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 202021 ci sarà il passaggio all’alta definizione per alcuni canali Rai e Mediaset (QUI la lista) e non saranno più visibili con televisori o decoder che non supportano il formato Mpeg-4. La definizione standard verrà abbandonata pian piano da tutti i canali, si comincia con quelli “minori” delle emittenti più importanti, per poi arrivare alla seconda grande rivoluzione, quella di gennaio 2023 in cui si passerà allo standard Dvb-T2.rottamazione e tv Per il momento, a ogni modo, saranno coinvolti solo pochi cittadini italiani, vale a dire chi non possiede una tv o un decoder esterno abilitati per l’HD. Il Governo viene incontro a queste famiglie con dueper risparmiare sull’acquisto di untelevisore con decoder in alta definizione integrato: ...

Advertising

RapportoCoop : A proprio agio con il nuovo mondo digitale #rappcoop21 ora online - ameliapepe1 : Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder a SCOMPARSA (39€) - GQitalia : Oh oh potresti dover presto cambiare la tv - Francesco_Stati : RT @ilfoglio_it: Cosa cambia il 20 ottobre nelle nostre televisioni? Come capire se la propria tv è compatibile con il nuovo digitale terre… - ilfoglio_it : Cosa cambia il 20 ottobre nelle nostre televisioni? Come capire se la propria tv è compatibile con il nuovo digital… -