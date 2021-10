Nuova disponibilità PS5 su Amazon ad ottobre ma ancora priorità Prime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella giornata di oggi 13 ottobre è tornata la disponibilità PS5 su Amazon, purtroppo sempre per un numero esiguo di potenziali acquirenti. La penuria di scorte per la console di casa Sony perdura da mesi e neanche sul noto store sono molto frequenti i re-stock del prodotto. Per la prima volta in questo mese tuttavia, nella mattinata odierna, il gioiellino hi-tech è stato in vendita e ha accontentato (purtroppo) davvero pochissimi potenziali acquirenti. L’aspetto positivo dell’ultima disponibilità PS5 su Amazon è senz’altro il fatto che si è avuta la possibilità di acquistare sia la versione digital della console, sia quella con lettore Blu-Ray integrato per i giochi fisici. Non è noto, come sempre, il numero di unità messe in vendita ma presumibilmente queste sono state davvero pochissime visto che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella giornata di oggi 13è tornata laPS5 su, purtroppo sempre per un numero esiguo di potenziali acquirenti. La penuria di scorte per la console di casa Sony perdura da mesi e neanche sul noto store sono molto frequenti i re-stock del prodotto. Per la prima volta in questo mese tuttavia, nella mattinata odierna, il gioiellino hi-tech è stato in vendita e ha accontentato (purtroppo) davvero pochissimi potenziali acquirenti. L’aspetto positivo dell’ultimaPS5 suè senz’altro il fatto che si è avuta la possibilità di acquistare sia la versione digital della console, sia quella con lettore Blu-Ray integrato per i giochi fisici. Non è noto, come sempre, il numero di unità messe in vendita ma presumibilmente queste sono state davvero pochissime visto che ...

Ps5, da Gamestop e Mediaworld nuove disponibilità oggi?