Nozze gay, i membri della famiglia reale olandese potranno sposare chi vogliono. L’annuncio di Mark Rutte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I membri della famiglia reale olandese potranno sposarsi con persone appartenenti a qualsiasi genere, senza dover rinunciare ai propri titoli e/o diritti di successione. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento. Ancora una volta la famiglia reale olandese si mostra innovativa e desiderosa di staccarsi da tradizioni ormai vecchie e superate. Dietro questa nuova spinta più inclusiva c’è la spinta da parte della 17enne erede al trono, la principessa Amalia, figlia primogenita del re Willelm-Alexander. La giovane principessa la scorsa estate aveva annunciato di voler rinunciare alla sua rendita annuale, stimata intorno a 1.6milioni di euro all’anno, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Isposarsi con persone appartenenti a qualsiasi genere, senza dover rinunciare ai propri titoli e/o diritti di successione.è arrivato nelle scorse ore a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento. Ancora una volta lasi mostra innovativa e desiderosa di staccarsi da tradizioni ormai vecchie e superate. Dietro questa nuova spinta più inclusiva c’è la spinta da parte17enne erede al trono, la principessa Amalia, figlia primogenita del re Willelm-Alexander. La giovane principessa la scorsa estate aveva annunciato di voler rinunciare alla sua rendita annuale, stimata intorno a 1.6milioni di euro all’anno, ...

