Norvegia | morte quattro persone durante un attacco con arco e frecce Le prime foto

Advertising

ClaudioPace : #Norvegia terrorismo o follia che sia, ha prodotto terrore e morte e sgomento, senza contare il pericolo degli emuli... - AntonioCivile : Armato di arco e frecce, semina morte in Norvegia ?@RSInews? - CdT_Online : L’uomo è stato arrestato dalla polizia e avrebbe agito da solo, spiega la polizia locale - PGuagliumi : @Gianfra12198016 @san_giovese @barbarab1974 Ignorando che si può andare contro la propria volontà? Ignorando che po… -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia morte

... cittadina di 28mila abitanti nel sud della, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il ... ''Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono", ha detto Aas senza quantificare il numero ...Read More Primo Piano, attacco con arco e frecce: diversi morti, arrestato un uomo 13 ... Read More World Texas: fermata condanna aperché sentenza pronunciata da giudice antisemita 13 ...Non si esclude che dietro il folle gesto ci sia un background terroristico. Stando a quanto trapela, l’uomo avrebbe agito da solo.Almeno quattro sarebbero morte e un agente di polizia sarebbe stato colpito alla schiena in seguito a un terrificante attacco a Kongsberg, in ...