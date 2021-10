Norvegia | “diverse persone uccise da uomo armato di arco e frecce”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono statee altre sono rimaste ferite in un attacco conavvenuto in, nella città di Kongsberg. A ricostruire l’accaduto è la polizia. La notizia è riportata da diversi giornali scandinavi e inglesi. Un sospetto è stato arrestato. Il capo della polizia Oeyvind Aas ha spiegato che l’avrebbe agito da solo. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia diverse

Everyeye Auto

... tra cui 62 relatori di 31 nazionalità, la discussione si è concentrata su cosa potrebbero ... A proposito di Svezia, con lahanno potuto raggiungere l'obiettivo di abbattere il tasso ...... finali di Una Voce per San Marino e del Melodi Grand Prix () 26 febbraio: finale di ... In particolare, l'arena verrà 'requisita'settimane prima della finale (sempre tra le cinque e le ...La polizia lo ha definito un incidente quello che a Kongsber in Norvegia ha procurato diversi feriti e morti. Ecco cosa sappiamo per ora ...1/7"Diritti umani dentro e fuori dal campo", ha chiesto la squadra norvegese.2/7All'inizio delle prossime qualificazioni ai Mondiali in Qatar, i norvegesi ...