Norvegia | almeno 5 persone uccise da un uomo armato di arco e frecce Non si esclude la pista terroristica – Il video

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre nella città Kongsberg, a circa 80 chilometri da Oslo, nel sud-est della Norvegia. A riferirlo è la tv pubblica Nrk. «Il sospetto è stato arrestato», ha dichiarato il capo della polizia locale, Øyvind Aas, in conferenza stampa. «Secondo le informazioni che abbiamo ora, questa persona avrebbe agito da sola e non stiamo cercando altre persone», ha aggiunto Aas. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul sospetto, se non che si trova in stato di fermo presso la stazione di polizia nella vicina città di Drammen. October 13, 2021 La dinamica dell'attacco Non si conoscono ancora i motivi dell'attacco, ma la polizia norvegese non esclude una ...

