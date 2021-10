"Non sono fascista, ma…": Mannelli-Travaglio, l'ultima porcata contro una "abominevole" Meloni | Guarda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La vignetta di Mannelli titolata "Vivere a Meloonia" e pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 13 ottobre è un abominevole insulto a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, è ritratta in primo piano, con una faccia mostruosa, gli occhi sgranati e la bocca aperta, e con una mano alzata in quello che sembra un saluto romano, sproporzionata, enorme. "Non sono fascista, è che mi disegno così", è la frase che il vignettista mette in bocca alla Meloni. Qui la vignetta di Mannelli Un disegno che va oltre la satira. E che il direttore Marco Travaglio ha pubblicato senza troppi scrupoli. Nella vignetta si fa riferimento alla celebre frase pronunciata da Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit: "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La vignetta dititolata "Vivere a Meloonia" e pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 13 ottobre è uninsulto a Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, è ritratta in primo piano, con una faccia mostruosa, gli occhi sgranati e la bocca aperta, e con una mano alzata in quello che sembra un saluto romano, sproporzionata, enorme. "Non, è che mi disegno così", è la frase che il vignettista mette in bocca alla. Qui la vignetta diUn disegno che va oltre la satira. E che il direttore Marcoha pubblicato senza troppi scrupoli. Nella vignetta si fa riferimento alla celebre frase pronunciata da Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit: "Non ...

