"Non normale": nuova bufera su Corona a 'Cartabianca'. A cosa si riferiva? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mauro Corana e 'Cartabianca' ancora nella bufera, stavolta per una copertina di 'Playboy'. Tra temi controversi e non concordati, commenti fuori posto dell'esuberante opinionista, uno share troppo basso, il programma è assediato da tutti i fronti. Il casus La puntata di martedì 12 ottobre, sebbene sia stata vista da poche persone, troppo poche secondo i dati ufficiali, è sulla bocca di tutti. Il motivo? Un commento molto caratteristico di Mauro Corona, ritrovato opinionista fisso, su un tema un po' controverso, almeno per quel che concerne la Rai. Bianca Berlinguer ha infatti chiesto al collega di commentare la nuova copertina di Playboy, su cui è raffigurato un uomo, dichiaratamente gay, vestito con l'uniforme d'ordinanza della rivista, ovvero il costume da coniglio. Questa la risposta di ...

