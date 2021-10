Nobel, Accademia reale svedese si oppone a quote rosa o etniche: “Conta il merito” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – E‘ un secco no all’introduzione di quote etniche e di genere quello di Göran Hansson, segretario generale dell’Accademia reale svedese delle scienze. In breve, nessun Nobel verrà dato a donne o a membri di minoranze etniche se inseriti in una quota ad hoc. Nobel, sono 59 le donne premiate dal 1901 Hansson ha messo in chiaro che la selezione dei candidati al Premio Nobel non prenderà in considerazione né l’etnia né il sesso degli studiosi: si valuterà solo ed esclusivamente le abilità e i risultati dimostrati nel loro specifico settore. Dal 1901, anno dell’istituzione del premio Nobel, sono state 59 le donne a vincerlo: la prima è stata Marie Curie, che lo ha addirittura ricevuto due volte, nel 1903 per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – E‘ un secco no all’introduzione die di genere quello di Göran Hansson, segretario generale dell’delle scienze. In breve, nessunverrà dato a donne o a membri di minoranzese inseriti in una quota ad hoc., sono 59 le donne premiate dal 1901 Hansson ha messo in chiaro che la selezione dei candidati al Premionon prenderà in considerazione né l’etnia né il sesso degli studiosi: si valuterà solo ed esclusivamente le abilità e i risultati dimostrati nel loro specifico settore. Dal 1901, anno dell’istituzione del premio, sono state 59 le donne a vincerlo: la prima è stata Marie Curie, che lo ha addirittura ricevuto due volte, nel 1903 per ...

