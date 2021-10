No Green Pass, Castellino di Forza Nuova alla polizia durante gli scontri: “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi”. Una vera e propria minaccia quella di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, nei confronti di alcuni operatori di polizia durante quelle calde ore di guerriglia urbana dello scorso sabato a Roma, culminate proprio con l’assalto alla Cgil. Un inquietante dettaglio che emerge dalla richiesta di convalida dell’arresto di 9 pagine avanzata dalla procura di Roma. “Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dalla polizia con le tre persone che si erano poste alla testa del corteo, Luigi Aronica, Roberto Fiore e lo stesso Castellino, i manifestanti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “dao lonoi”. Una vera e propria minaccia quella di Giuliano, leader di, nei confronti di alcuni operatori diquelle calde ore di guerriglia urbana dello scorso sabato a Roma, culminate proprio con l’assaltoCgil. Un inquietante dettaglio che emerge drichiesta di convalida dell’arresto di 9 pagine avanzata dprocura di Roma. “Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dcon le tre persone che si erano postetesta del corteo, Luigi Aronica, Roberto Fiore e lo stesso, i manifestanti ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - itaca62 : RT @Pietro_Otto: VIDEO | Torino, gli studenti università protestano contro il Green Pass: individuano la DIGOS che si è infiltrata nel cort… - ManLanTuit : Ma poi la matrice la Meloni l'ha capita? #piazzadelpopolo -