No Bra Day: ecco perché si celebra la Giornata mondiale senza reggiseno

Il significato del "No Bra Day" inizialmente era meramente politico: un giorno in cui non indossare il reggiseno in segno di liberazione dalle convenzioni sociali, dalle costrizioni, dalla rigidità

Ultime Notizie dalla rete : Bra Day No Bra Day: ecco perché si celebra la Giornata mondiale senza reggiseno Il significato del "No Bra Day" inizialmente era meramente politico: un giorno in cui non indossare il reggiseno in segno di liberazione dalle convenzioni sociali, dalle costrizioni, dalla rigidità dei ruoli, da un certo ...

A Udine si celebra il 'Bra Day' Il 15 ottobre si celebra il Bra Day , ovvero la giornata nazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria . Una donna su otto, nel corso della propria vita, si ammala di tumore al seno e si trova a dover ...

