Newcastle, scelto il nuovo allenatore: sarà Brendan Rodgers (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Newcastle ha deciso di affidare la panchina della squadra a Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester Il Newcastle inizia a muoversi dopo l'arrivo del fondo PIF. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero è pronto a salutare il tecnico Steve Breuce per far spazio a Brendan Rodgers sin da subito. L'ex tecnico del Liverpool è al momento legato al Leicester, ma il suo contratto dovrebbe essere risolto dietro il pagamento della clausola di 16 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

