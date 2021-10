Newcastle | iniziano i botti di mercato | individuato il nuovo manager!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La cessione del, divenuta ufficiale poco meno di una settimana fa, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Difatti, la nuova proprietà dei Magpies è passata in mano a PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Ovvero, il consorzio dell’Arabia Saudita, composto dal fondo del principe Bin Salman, dall’impresa di Amanda Staveley e dalla compagnia RB Sports & Media. In virtù dello smisurato patrimonio, ilsembrerebbe prossimo ad aprire un potenziale ciclo di successi. Le vittorie e le consapevolezze, però, si conquistano partendo dalle basi. Infatti, grazie a ciò, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri avrebbero contattato l’attuale manager del Leicester, Brendan Rodgers, offrendogli un contratto di quinquennale. La nuova proprietà sarebbe addirittura disposta a pagare la clausola rescissoria di 16 ...

Advertising

CalcioWeb : Il #Newcastle ha ufficializzato il passaggio di proprietà. Iniziano a circolare nomi sul mercato che hanno fatto im… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle iniziano

...in casaporterà inevitabilmente delle novità nelle prossime sessioni di calciomercato. I nuovi proprietari arabi hanno sorpassato tutti, sono i più ricchi nel mondo del calcio ea ...Attenzione, però, aldel fondo miliardario Pif . È quanto riporta oggi, lunedì 11 ottobre,... Per questa ragione i tempia stringere e, giovedì, scrive il quotidiano torinese dovrebbe ...Il cambio societario in casa Newcastle porterà inevitabilmente delle novità nelle prossime sessioni di calciomercato. I nuovi proprietari arabi hanno ...Grandi aspettative attorno al nuovo Newcastle del fondo arabo PIF, che potrebbe regalarsi subito un grande colpo.