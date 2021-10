Nelle acque di Ostia e Fiumicino la regata velica “Trofeo Challenger Luigi Durand De La Penne” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Al via la regata velica “Trofeo Challenger M.o.v.m. Amm. Luigi Durand De La Penne” sul litorale romano. Il 17 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 circa, si terrà una allenamento nel mare di Ostia, in vista della regata che si terrà il 24 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 lungo il litorale di Ostia o di Fiumicino. La località sarà decisa in base alle condizioni meteo marine. Clicca qui per leggere l’ordinanza Come riportato nell’ordinanza della Capitaneria di Porto “nel giorno 24 ottobre 2021 dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:00 circa è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Al via laM.o.v.m. Amm.De La” sul litorale romano. Il 17 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 circa, si terrà una allenamento nel mare di, in vista dellache si terrà il 24 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 lungo il litorale dio di. La località sarà decisa in base alle condizioni meteo marine. Clicca qui per leggere l’ordinanza Come riportato nell’ordinanza della Capitaneria di Porto “nel giorno 24 ottobre 2021 dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:00 circa è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla ...

