Nel teaser de La Casa di Carta 5 si piange Tokyo, ma la serie trova una nuova voce narrante (video) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Netflix ha diffuso il teaser de La Casa di Carta 5 per ricordare l’appuntamento con la seconda ed ultima parte della quinta stagione, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 3 dicembre per quello che sarà il gran finale della serie. Nel teaser de La Casa di Carta 5 c’è spazio per le lacrime della banda – o meglio di quel che ne resta – dopo la morte di Tokyo: tutti si stringono nel dolore scioccati dalla perdita di quella che era la persona col legame più forte col Professore, dopo Lisbona. Ma c’è spazio anche per il riscatto e la voglia di uscire vivi dalla Banca di Spagna. Le immagini del teaser de La Casa di Carta 5 sono accompagnate dalla voce del Professore: tutto lascia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Netflix ha diffuso ilde Ladi5 per ricordare l’appuntamento con la seconda ed ultima parte della quinta stagione, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 3 dicembre per quello che sarà il gran finale della. Nelde Ladi5 c’è spazio per le lacrime della banda – o meglio di quel che ne resta – dopo la morte di: tutti si stringono nel dolore scioccati dalla perdita di quella che era la persona col legame più forte col Professore, dopo Lisbona. Ma c’è spazio anche per il riscatto e la voglia di uscire vivi dalla Banca di Spagna. Le immagini delde Ladi5 sono accompagnate dalladel Professore: tutto lascia ...

