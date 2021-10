Nel comparto pulizie salari da 7 euro l’ora anche con il Ccnl dei confederali. “Ma offre diritti e tutele che vanno oltre la paga base” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il lavoro povero ha tante facce. Non c’è solo il Far west dei contratti pirata a suggerire la necessità dell’introduzione di un salario minimo legale anche in Italia. Ci sono comparti in cui a condizioni spesso estremamente dure fanno da contraltare retribuzioni molto basse anche quando il contratto è quello firmato dai sindacati maggiori. Vedi il cosiddetto multiservizi che si applica a pulizie e sanificazione, rinnovato a giugno da dopo otto anni di attesa e sull’onda di scioperi e proteste da parte di lavoratori che durante il lockdown si sono scoperti “essenziali” ma hanno dovuto lottare anche solo per ottenere mascherine e altri dispositivi di protezione. La paga base oraria oggi è poco meno di 7 euro all’ora e arriverà a 7,53 a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il lavoro povero ha tante facce. Non c’è solo il Far west dei contratti pirata a suggerire la necessità dell’introduzione di uno minimo legalein Italia. Ci sono comparti in cui a condizioni spesso estremamente dure fanno da contraltare retribuzioni molto bassequando il contratto è quello firmato dai sindacati maggiori. Vedi il cosiddetto multiservizi che si applica ae sanificazione, rinnovato a giugno da dopo otto anni di attesa e sull’onda di scioperi e proteste da parte di lavoratori che durante il lockdown si sono scoperti “essenziali” ma hanno dovuto lottaresolo per ottenere mascherine e altri dispositivi di protezione. Laoraria oggi è poco meno di 7ale arriverà a 7,53 a ...

Advertising

AlleviLaura : @leaf_0 @edolinus @FeliceMastron20 @Marghe51333632 @YoshiIrai @thinkfree_carlo @conteDartagnan A parte il fatto che… - SilvanaSilvamaj : RT @CalabrLuigi: Aderiamo in massa!!!!! Sciopero ad oltranza del 15 Ottobre 2021 Settore - Ente - Comparto: PLURISETTORIALE - PLURICOMPARTO… - CalabrLuigi : Aderiamo in massa!!!!! Sciopero ad oltranza del 15 Ottobre 2021 Settore - Ente - Comparto: PLURISETTORIALE - PLURIC… - TartarugaRugosa : @triolo_antonio @LaLaura68 Io sto con i portuali! Basta greenpass, basta! Anche io, nel mio comparto di logistica,… - MasiWeb : La carenza di autisti nel settore sta mettendo a serio rischio la normale operatività del comparto. Come e perché… -