Nba, Kyrie Irving messo fuori squadra dai Brooklyn Nets: a New York chi rifiuta il vaccino non può giocare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo settimane di tensione, alla fine è arrivata la decisione dei Brooklyn Nets. Kyrie Irving, stella della Nba, il massimo campionato di basket mondiale, ieri è stato messo fuori rosa perché non vuole vaccinarsi. A fine settembre New York e San Francisco avevano vietato a chiunque non fosse immunizzato di scendere in campo nel perimetro cittadino. Inizialmente era sembrato che il playmaker – da scettico sul Covid 19 e sui vaccini – potesse però giocare in trasferta e allenarsi al Barclay’s Center. Oggi però la società ha chiuso anche questa porta, forse per forzare – a scapito di stipendio e carriera – la posizione del cestista. “Uncle Drew” però è irremovibile: questo nuovo sviluppo della vicenda di certo influenzerà gli equilibri di una delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo settimane di tensione, alla fine è arrivata la decisione dei, stella della Nba, il massimo campionato di basket mondiale, ieri è statorosa perché non vuole vaccinarsi. A fine settembre Newe San Francisco avevano vietato a chiunque non fosse immunizzato di scendere in campo nel perimetro cittadino. Inizialmente era sembrato che il playmaker – da scettico sul Covid 19 e sui vaccini – potesse peròin trasferta e allenarsi al Barclay’s Center. Oggi però la società ha chiuso anche questa porta, forse per forzare – a scapito di stipendio e carriera – la posizione del cestista. “Uncle Drew” però è irremovibile: questo nuovo sviluppo della vicenda di certo influenzerà gli equilibri di una delle ...

WRicciardi : NBA, i Brooklyn Nets mettono fuori squadra Kyrie Irving fino a quando non sarà vaccinato | Sky Sport - ilPostSport : I Brooklyn Nets hanno deciso di escludere Kyrie Irving da tutte le attività della squadra fin quando continuerà a n… - ilpost : I Brooklyn Nets hanno messo fuori squadra Kyrie Irving - fattoquotidiano : Nba, Kyrie Irving messo fuori squadra dai Brooklyn Nets: a New York chi rifiuta il vaccino non può giocare - Ross_Manzanas : Non è questione di poteri forti, è buon senso. #vaccinatevi o state a casa aspettando che passi pagando solo voi le… -