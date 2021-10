Nascerà un mercato di polizze digitali | senza carta né intervento umano

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La rivoluzione digitale ha cambiato il volto delle assicurazioni a livello globale, dando vita all’InsurTech. Neologismo di facile intuizione: Insurance (assicurazione) + Technology (tecnologia). È l’assicurazione che cavalca l’innovazione tecnologica: big data, intelligenza artificiale, algoritmi e blockchain. Esistono tanti modi per coniugare queste applicazioni al mondo delle. E sono sempre di più le aziende del ramo che vogliono approfittarne, per aprire nuovi orizzonti di business e rinnovare l’intera filiera assicurativa. Tra gli attori più importanti dell’InsurTech italiano c’è Net Insurance, una compagnia assicurativa nata nel 2000, ma radicalmente rivoluzionata con l’arrivo alla guida dell’azienda di Andrea Battista. Preso il controllo della società grazie alla Spac Archimede, dal 2018 Battista è l’amministratore delegato di Net Insurance. In ...