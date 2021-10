Napoli vs Torino: ecco cosa sapere del match (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il Torino (0-1 firmato da Kamil Glik nel marzo 2015), ottenendo 12 successi e cinque pareggi nel parziale. Nonostante il Napoli sia imbattuto da 12 sfide di campionato contro il Torino (8V, 4N), quattro degli ultimi sette incroci tra queste due formazioni nella massima serie sono terminati in parità, inclusa l’andata dello scorso torneo. Il Napoli è imbattuto in casa contro il Torino in Serie A da nove incontri (5V, 4N) – l’ultima vittoria esterna dei granata contro i partenopei risale al maggio 2009, 2-1 arrivata sotto la guida di Giancarlo Camolese. Con una vittoria, il Napoli eguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto di campionato nel 2017/18 – ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il(0-1 firmato da Kamil Glik nel marzo 2015), ottenendo 12 successi e cinque pareggi nel parziale. Nonostante ilsia imbattuto da 12 sfide di campionato contro il(8V, 4N), quattro degli ultimi sette incroci tra queste due formazioni nella massima serie sono terminati in parità, inclusa l’andata dello scorso torneo. Ilè imbattuto in casa contro ilin Serie A da nove incontri (5V, 4N) – l’ultima vittoria esterna dei granata contro i partenopei risale al maggio 2009, 2-1 arrivata sotto la guida di Giancarlo Camolese. Con una vittoria, ileguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto di campionato nel 2017/18 – ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliTorino sarà diretta dall’arbitro Sacchi di Macerata. ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - gennaromigliore : Dati incoraggianti per @ItaliaViva da tutte le realtà al voto: a Milano, Bologna e Napoli le nostre liste sono stat… - Spazio_Napoli : Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il Napoli - gilnar76 : Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -