Napoli-Torino | decisa la squadra arbitrale | c' è Sacchi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildi Luciano Spalletti torna al Maradona per affrontare ildi Ivan Juric. Gli azzurri hanno l'obiettivo di continuare a vincere per tenere ben salda la vetta della classifica. La Lega Serie A ha reso note le desingazioni arbitrali per l'ottavo turno di campionato.arbitro, arbitra. Al VAR c'è Di Bello Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 17 ottobre:h. 18.00 ARBITRO:ASSISTENTI: PRENNA – ZINGARELLI IV: SANTORO VAR: DI BELLO AVAR: TOLFO

- "? Juric ha quadrato anche ildopo la splendida stagione all' Hellas . Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95', i giocatori sono ...Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale dih. 18.00 SACCHI PRENNA - ZINGARELLI IV: SANTORO VAR: DI BELLO AVAR: TOLFONapoli-Torino si avvicina e per i granata di Juric si prospetta una sfida complicata. I partenopei sono infatti in vetta alla classifica a punteggio pieno, a differenza dei granata che hanno chiuso le ...Nell’editoriale pubblicato oggi su TuttoMercatoWeb.com Tancredi Palmieri ha spiegato i motivi che possono permettere al Napoli, che domenica affronterà il Torino, non solo di mantenere ...