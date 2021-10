Napoli su Lucca | il Pisa fissa il prezzo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha messo gli occhi su Lorenzo, bomber delche sta stupendo in Serie B. Il giovane attaccante è già finito nel mirino di tutte le big italiane che non vogliono farsi scappare uno dei migliori talenti del panorama nostrano. Classe 2000, 201cm in altezza, il bomber di Moncalieri ha già messo a segno 6 gol e fornito 1 assist nelle 8 apparizioni stagionali con la maglia delil nuovo bomber?to ilIlpensa all'ingaggio di Lorenzoper il futuro. Il gigante delè attenzionato da tutti i top club italiani e il club toscano sta già sfregandosi le mani. Secondo quanto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lucca

SpazioNapoli

IL POST Koulibaly, insulti razzisti in Fiorentina -: 'Mi... CANALE 5 Paola Egonu a Verissimo:... Under 21, azzurrini ripresi al 92': non basta la rete di. La Svezia pareggia con Prica La ...Mansioni speciali per Adriana Grimaldi del liceo "Cuoco - Campanella" di, Ginevra Puccetti del liceo "Machiavelli" die Mirko Laurenza dell'Istituto "Livatino" di Palestrina (Roma). Gli ...L'attaccante della nazionale italiana U21 è al centro del mercato e il suo futuro potrebbe essere a Milano o Torino. Occhio anche al Napoli.Lucca: 'Sono felicissimo per il gol ma siamo rammaricati per il risultato'. Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e della nazionale Under 21 italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggi ...