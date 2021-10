Napoli, rinnovo di Insigne lontano: ci sono due top club! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tiene banco in casa azzurra sempre la questione del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei è in scadenza di contratto a giugno. C’è stato un parziale disgelo dopo quanto avvenuto in estate tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, ma la soluzione è ancora lontana. l’intenzione del Napoli è quella di non andare oltre i 3 milioni di euro per l’ingaggio annuale dell’attaccante. Il quale, dal canto suo, intende non andare al ribasso dell’attuale ingaggio oltre la soglia dei 4,5 milioni. Una distanza di un milione di euro circa, , da capire se ci saranno i margini per venirsi incontro. Su di lui intanto rimane vivo l’interesse, tra le altre, di Inter e Tottenham. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tiene banco in casa azzurra sempre la questione deldi contratto di Lorenzo. Il capitano dei partenopei è in scadenza di contratto a giugno. C’è stato un parziale disgelo dopo quanto avvenuto in estate tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo, ma la soluzione è ancora lontana. l’intenzione delè quella di non andare oltre i 3 milioni di euro per l’ingaggio annuale dell’attaccante. Il quale, dal canto suo, intende non andare al ribasso dell’attuale ingaggio oltre la soglia dei 4,5 milioni. Una distanza di un milione di euro circa, , da capire se ci saranno i margini per venirsi incontro. Su di lui intanto rimane vivo l’interesse, tra le altre, di Inter e Tottenham. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

