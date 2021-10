Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per un azzurro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Napoli ha svolto l'allenamento mattutino all'SSC Napoli Konami Training Center, in preparazione alla sfida di domenica al Maradona (alle 18) contro il Torino. Di seguito quanto emerso dal comunicato sul sito ufficiale degli azzurri Lobotka Napoli infortunio "La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto. "Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Anguissa". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha svolto l'mattutino all'SSCKonami Training Center, in preparazione alla sfida di domenica al Maradona (alle 18) contro il Torino. Di seguito quanto emerso dal comunicato sul sito ufficiale degli azzurri Lobotkainfortunio "La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto edi forza alternato atattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto. "Lobotka prosegue la sua tabella diin campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Anguissa".

