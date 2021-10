Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista del Torino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha pubblicato il consueto report della situazione in casa azzurra, soffermandosi sulle condizioni degli infortunati e sui calciatori di rientro dalle nazionali. Di seguito la nota del club: “La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto. Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Anguissa”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, ilha pubblicato il consueto report della situazione in casa azzurra, soffermandosi sulle condizioni degli infortunati e sui calciatori di rientro dalle nazionali. Di seguito la nota del club: “La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto. Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Anguissa”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

