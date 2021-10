Napoli, il docente agli studenti No Green pass: «L’obbligo ricorda i tempi dei gerarchi nazisti» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Come faccio a non menzionare i gerarchi nazisti?». La domanda viene dal professore di Letteratura italiana all’università l’Orientale di Napoli Guido Maria Cappelli, ed è stata raccolta nel corso di una delle sue lezioni all’aperto, in Galleria Principe, destinata agli studenti No Green pass, ovvero a tutti gli iscritti all’ateneo che per scelta non intendono sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus né a effettuare tamponi per poter frequentare i corsi, e che dunque non possono accedere alle aule poiché sprovvisti di certificato verde. «Si parla di obbligatorietà – è una parte del contenuto della lezione del prof Cappelli -. Per fame si può cedere all’obbligatorietà. Ma quando ti senti minacciato dai figli, quando c’è un potere che sta dicendo che un figlio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Come faccio a non menzionare i?». La domanda viene dal professore di Letteratura italiana all’università l’Orientale diGuido Maria Cappelli, ed è stata raccolta nel corso di una delle sue lezioni all’aperto, in Galleria Principe, destinataNo, ovvero a tutti gli iscritti all’ateneo che per scelta non intendono sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus né a effettuare tamponi per poter frequentare i corsi, e che dunque non possono accedere alle aule poiché sprovvisti di certificato verde. «Si parla di obbligatorietà – è una parte del contenuto della lezione del prof Cappelli -. Per fame si può cedere all’obbligatorietà. Ma quando ti senti minacciato dai figli, quando c’è un potere che sta dicendo che un figlio ...

