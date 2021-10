MXGP, Fontanesi: 'Ho allattato anche in gara. Una mamma può vincere un Mondiale' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Intervista alla sei volte campionessa del mondo di motocross, diventata madre nel 2019 e simbolo contro le discriminazioni di genere: 'Skyler sul podio con me dopo le vittorie, un po' per amore e un ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Intervista alla sei volte campionessa del mondo di motocross, diventata madre nel 2019 e simbolo contro le discriminazioni di genere: 'Skyler sul podio con me dopo le vittorie, un po' per amore e un ...

Advertising

corsedimoto : MOTOCROSS - Lotta a tre in #MXGP, ma occhio a #Prado e #Cairoli. #Guadagnini all'attacco in #MX2, riparte il duello… - dianatamantini : MOTOCROSS - Lotta a tre in MXGP, ma occhio a Prado e Cairoli. Guadagnini all'attacco in MX2, riparte il duello Dunc… - Gazzetta_it : VIDEO MXGP, Kiara Fontanesi: “Ho allattato anche in gara. Ma una mamma può vincere un Mondiale” -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Fontanesi MXGP, Fontanesi: 'Ho allattato anche in gara. Una mamma può vincere un Mondiale' Intervista alla sei volte campionessa del mondo di motocross, diventata madre nel 2019 e simbolo contro le discriminazioni di genere: 'Skyler sul podio con me dopo le vittorie, un po' per amore e un ...

WMX: doppietta per Kiara Fontanesi in Turchia Di un altro pianeta, DUncan e Fontanesi senza rivali in Turchia @mxgp Duncan a terra, Fontanesi ringrazia In gara due hole - shot per Kiara, seguita da Shana Van Der Vlist (KTM) e Duncan. La ...

Motocross, sfida a casa di Prado: la programmazione MXGP, MX2, WMX Corse di Moto Intervista alla sei volte campionessa del mondo di motocross, diventata madre nel 2019 e simbolo contro le discriminazioni di genere: 'Skyler sul podio con me dopo le vittorie, un po' per amore e un ...Di un altro pianeta, DUncan esenza rivali in Turchia @Duncan a terra,ringrazia In gara due hole - shot per Kiara, seguita da Shana Van Der Vlist (KTM) e Duncan. La ...