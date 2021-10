Mount: “Mi sono vaccinato. L’ho fatto per non perdere altri big match” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il calciatore inglese ha optato per vaccinarsi contro il Covid-19 dopo essere stato in isolamento in passato e aver saltato partite importanti Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il calciatore inglese ha optato per vaccinarsi contro il Covid-19 dopo essere stato in isolamento in passato e aver saltato partite importanti

