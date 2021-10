MotoGP, Andrea Dovizioso sta riprendendo confidenza. E nel 2022 avrà una Yamaha Petronas ufficiale… (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Passo dopo passo, Andrea Dovizioso sta cominciando a costruire le basi per disputare un 2022 da protagonista nel Mondiale MotoGP con la Yamaha. Il 35enne forlivese, dopo alcuni mesi di stop in seguito al divorzio con Ducati a fine 2020, ha infatti trovato un accordo con il Team Petronas (che dall’anno prossimo si chiamerà Rnf MotoGP Racing) per le ultime cinque tappe del campionato in corso e per tutto il 2022. Il Dovi, dopo un debutto complicatissimo a Misano nel GP di San Marino, ha messo in mostra dei miglioramenti importanti a Austin in sella alla M1 “Spec B” 2019 ereditata da Franco Morbidelli. L’ex ducatista, 21° e ultimo al rientro nel Motomondiale con 42? di ritardo dal vincitore, è stato in grado di entrare in zona punti nel GP delle Americhe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Passo dopo passo,sta cominciando a costruire le basi per disputare unda protagonista nel Mondialecon la. Il 35enne forlivese, dopo alcuni mesi di stop in seguito al divorzio con Ducati a fine 2020, ha infatti trovato un accordo con il Team(che dall’anno prossimo si chiamerà RnfRacing) per le ultime cinque tappe del campionato in corso e per tutto il. Il Dovi, dopo un debutto complicatissimo a Misano nel GP di San Marino, ha messo in mostra dei miglioramenti importanti a Austin in sella alla M1 “Spec B” 2019 ereditata da Franco Morbidelli. L’ex ducatista, 21° e ultimo al rientro nel Motomondiale con 42? di ritardo dal vincitore, è stato in grado di entrare in zona punti nel GP delle Americhe ...

