Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasciarsi affascinare dalla suggestiva biodiversità del mare e dai segreti del suo meraviglioso ecosistema attraverso il linguaggio delle illusioni. Fino al 31 gennaio 2022, l’Università di Milano-Bicocca ospita “IllusiOcean”, la mostra ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell’Ateneo, e realizzata in collaborazione con Mondadori Media e Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tra gli scopi dell’esposizione dedicata al mare quello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il mondo accademico e la comunità scientifica sull’importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030), in particolare l’Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasciarsi affascinare dalla suggestiva biodiversità dele dai segreti del suo meraviglioso ecosistema attraverso il linguaggio delle illusioni. Fino al 31 gennaio 2022, l’Università diospita “”, la mostra ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell’Ateneo, e realizzata in collaborazione con Mondadori Media e Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tra gli scopi dell’esposizione dedicata alquello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il mondo accademico e la comunità scientifica sull’importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030), in particolare l’Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i ...

Advertising

fisco24_info : Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca: Lasciarsi affascinare dal… - TV7Benevento : Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (5)... - TV7Benevento : Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (4)... - TV7Benevento : Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (3)... - TV7Benevento : Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (2)... -