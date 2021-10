Moscati di Avellino, nuovo open day di vaccinazioni anti covid per donne incinte e in allattamento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – nuovo open day di vaccinazioni anti covid-19 riservato alle donne incinte e in allattamento. Alla luce delle numerose richieste arrivate all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia in occasione della due giorni di vaccinazioni dedicate tenutasi a fine settembre, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ripropone l’iniziativa. Sabato prossimo, 16 ottobre, dalle ore 8,30 alle 13,30, presso il polo vaccinale della Città ospedaliera (Contrada Amoretta, settore B, primo piano), il personale dell’Unità operativa di Medicina Preventiva, ginecologi e ostetriche somministreranno la prima dose di vaccino Pfizer BioNTech alle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoday di-19 riservato allee in. Alla luce delle numerose richieste arrivate all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia in occasione della due giorni didedicate tenutasi a fine settembre, l’Azienda ospedaliera San Giuseppediripropone l’iniziativa. Sabato prossimo, 16 ottobre, dalle ore 8,30 alle 13,30, presso il polo vaccinale della Città ospedaliera (Contrada Amoretta, settore B, primo piano), il personale dell’Unità operativa di Medicina Preventiva, ginecologi e ostetriche somministreranno la prima dose di vaccino Pfizer BioNTech alle ...

