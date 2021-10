Morto il giornalista del Tg5 Gianluigi Gualtieri

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)È scomparso il, volto del Tg5. Aveva 59 anni e lavorava nella redazione del notiziario Mediaset fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. A dare il triste annuncio, il direttore del tg Clemente Minun. “Se n’è andato il nostro, un bravo, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo“. Così il direttore del Tg5, Clemente Mimun in un tweet con cui è stata diffusa la ferale notizia. se n’è’ andato il nostro Gian Luigi,un bravo,un carissimo amico,era al tg5 fin dagli esordi.Mi-ci-mancherà moltissimo. RIP — Clemente Mimun (@cjmimun) October 13, 2021 Nel telegiornale ...

dopo una lunga malattia. "È stato un ottimo" ricorda Mimun con LaPresse " e un collega che faceva squadra come pochi. Le sue doti? Capacità professionale, stile e gentilezza".Così il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in un messaggio di cordoglio per la scomparsa delGerardo Gambardella. Leggi anche l'addio Lutto del giornalismo catanzarese.Gerardo ..."Se n'è andato il nostro Gianluigi Gualtieri, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo". Così il direttore del Tg5, Clemente Mimun. Nel telegior ...