Miriana e Pago | le frecciatine di Serena Enardu | ecco cosa pensa dell’incontro al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella passata puntata del GF Vip,è entrato nella Casa per una emozionante sorpresa aTrevisan, sua ex moglie e dalla quale ha avuto un figlio. A distanza di qualche giorno dal confronto,, ex di, ha rotto il silenzio ed in una diretta Instagram ha detto la sua. L’ex tronista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.