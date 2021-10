Mirante, visite mediche alla ‘Madonnina’ terminate | PM VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante ha lasciato pochi istanti fa la Casa di cura 'La Madonnina': il portiere ha appena concluso le visite mediche Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonioha lasciato pochi istanti fa la Casa di cura 'La Madonnina': il portiere ha appena concluso le

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalciomercato - AntoVitiello : Finito il controllo alla clinica Columbus per #Mirante. Ora visite mediche alla Madonnina @MilanNewsit - WEPESJP : RT @AntoVitiello: ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 https… - Frances13758250 : RT @francGuerrieri: #Mirante ha iniziato le visite mediche col #Milan ???? Contratto fino a fine stagione con opzione per quella successiva… -