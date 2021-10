Mirante, ok le visite mediche. Ora l’idoneità sportiva (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante al Milan tra poco sarà ufficiale. Il portiere, infatti, ha appena terminato la seconda parte di visite mediche. Nei prossimi minuti, si recherà Centro Medico Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Dopodiché il passaggio finale della firma sul contratto. A breve, Pioli avrà a disposizione il sostituto di Maignan. Foto: Instagram Mirante L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonioal Milan tra poco sarà ufficiale. Il portiere, infatti, ha appena terminato la seconda parte di. Nei prossimi minuti, si recherà Centro Medico Ambrosiano per ottenere. Dopodiché il passaggio finale della firma sul contratto. A breve, Pioli avrà a disposizione il sostituto di Maignan. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalciomercato - AntoVitiello : Finito il controllo alla clinica Columbus per #Mirante. Ora visite mediche alla Madonnina @MilanNewsit - lo_scettico_ : RT @Tonalismo1: @AntoVitiello @MIRANTE83 ??FLASH: Infortunio per Mirante, avvenuto durante le visite mediche. Previsto stop di 1 mese?? - Tonalismo1 : @AntoVitiello @MIRANTE83 ??FLASH: Infortunio per Mirante, avvenuto durante le visite mediche. Previsto stop di 1 mese?? -