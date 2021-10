Mirante, che eleganza! L'arrivo alla Columbus per le visite mediche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Data l'incertezza sui tempi di recupero di Maignan, i rossoneri sono corsi ai ripari prendendo lo svincolato Antonio Mirante: oggi le visite mediche Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Data l'incertezza sui tempi di recupero di Maignan, i rossoneri sono corsi ai ripari prendendo lo svincolato Antonio: oggi le

Advertising

ilragazzotopo : Basta vi prego con l’unica parata che farà Mirante. È na sega, e tale resterà pure contro di noi. Sto tafazismo dil… - FRANCESCOASROM7 : Per Tutti Quelli Che Su Mirante Li Voglio Ricordare Amaramente Le Partite Con Il Manchester Utd E La Partita Con Il… - enricoI00 : RT @pausascenica: Massara: 'Ciao Antonio sono Frederic, come va? Ascolta non è che ti interesserebbe...' Mirante: - YBah96 : RT @milan_corner: Ho sognato che si rompeva male maignan e che prendevano Mirante per giocarsi il posto con tatarusanu, che nottata di merda - jvcntrx : Hai appena fischiato GD a san Siro e hai goduto perchè l’Italia ha perso, ma ti arriva la notizia che Maignan dovrà… -