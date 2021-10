Mirante al Milan è ufficiale: contratto fino a fine stagione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MilanO - Ora è ufficiale: Mirante è un nuovo giocatore del Milan . L' infortunio alla mano di Maignan con conseguente operazione ha costretto i rossoneri a trovare immediatamente un altro portiere. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)O - Ora èè un nuovo giocatore del. L' infortunio alla mano di Maignan con conseguente operazione ha costretto i rossoneri a trovare immediatamente un altro portiere. ...

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalciomercato - FBiasin : “#Milan, accordo totale per #Mirante”. Vi sveliamo in esclusiva la trattativa. “Pronto, buonasera #Mirante, avrem… - Gianluc21212259 : RT @RadioRossonera: ?? UFFICIALE MIRANTE ?? AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calci… - ninoBertolino : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio #Mirante.… -