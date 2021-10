Minaccia il parroco e lo picchia per soldi | ' Paga o ti spezzo le gambe' Arrestato per estorsione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aveva primato un, pretendendoe ilmento di alcune bollette. Poi, di fronte al rifiuto del sacerdote, è passato all'azione, aggredendolo. Per questo motivo, un 43enne di ...

Di fronte ad un secondo rifiuto, il 43enne ha colpito ilcon un calcio alla gamba destra ed ha scaraventato a terra oggetti e documenti presenti sulla sua scrivania. Il giorno dopo l'uomo è ...... originario di Caltavuturo, in provincia di Palermo edi una chiesa in provincia di Perugia,...età dei soggetti anzi risulta palese la condotta estorsiva" di uno di essi "il quale sotto...Aveva prima minacciato un parroco, pretendendo soldi e il pagamento di alcune bollette. Poi, di fronte al rifiuto del sacerdote, è ...