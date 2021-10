Milano | si finge finanziere e ruba 65mila euro a una donna di 87 anni | è caccia all' uomo

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Monza, ruba mimando 'Lupin' si ferisce e finge rapina: denunciato - Natalia62151318 : RT @SkyTG24: Monza, ruba mimando 'Lupin' si ferisce e finge rapina: denunciato - SkyTG24 : Monza, ruba mimando 'Lupin' si ferisce e finge rapina: denunciato - nexusSEI_6 : @ClaudioPiNdArO @Meoooooooooowth @PQuerela @ardigiorgio Prendo atto che anche lei usa risposte preconfezionate e vo… - gi_pavanello : @Tommasolabate @salvamenick non vale nemmeno la finta buonafede di chi finge di non distinguere questi delinquenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano finge

leggo.it

Senza pietà ha portato via tutto a una donna di 87 anni . L'anziana italiana, residente ain zona Porta Genova, è stata derubata dei risparmi di una vita da un uomo che si è finto finanziere . Soldi contanti e gioielli per un valore di 65mila euro . Il tutto in pochi minuti. Leggi ...Il Pd è convinto, odi esserlo, che una mozione comune in Parlamento insieme alla destra per ... compresi i gruppi anarchici e i centri sociali die Torino, quelli che Pd e sinistra non ...Senza pietà ha portato via tutto a una donna di 87 anni. L'anziana italiana, residente a Milano in zona Porta Genova, è stata derubata ...Forza Nuova a Milano risiede in una casa popolare. E da otto anni. Mentre a Roma si discute della mozione del Pd per il suo scioglimento, a Milano ci si chiede se non sia arrivato il momento di annull ...