Milan-Verona, arbitra Prontera: ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alessandro Prontera sarà il direttore di gara di Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. L'intera squadra arbitrale Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alessandroil direttore di gara di, partita dell'8^ giornata dellaA 2021-2022. L'intera squadrale

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - pauldeb891 : Avrei in mente un tweet ma lo faccio solo dopo Milan-Verona - Moixus1970 : RT @serieAnews_com: Pioli perde i pezzi in vista della sfida con il Verona: Theo Hernandez è risultato positivo al tampone ?? -