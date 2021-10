Milan, Romagnoli sempre più lontano: il piano di Raiola! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Romagnoli ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa da Pioli. Ha accettato di essere la seconda scelta dietro quelle che sono le nuove gerarchie che vedono Kjaer e Tomori come coppia titolare, ben consapevole della sua importanza in termini di leadership. Alessio ha capito che in una stagione così intensa, e con un calendario che spessa presenta 3 partite in una sola settimana, servirà l’apporto di tutti. Il Milan sarebbe ben contento di poter proseguire con Romagnoli anche in futuro, ma a condizioni economiche profondamente diverse rispetto a quelle attuali. Il centrale di Anzio guadagna attualmente ben 6 milioni di euro netti, Maldini e Massara potrebbero offrire la metà. Raiola, agente del giocatore, può diventare un fattore determinante per la trattativa. Nei piani di Mino ci sarebbe un ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021)harisposto presente quando è stato chiamato in causa da Pioli. Ha accettato di essere la seconda scelta dietro quelle che sono le nuove gerarchie che vedono Kjaer e Tomori come coppia titolare, ben consapevole della sua importanza in termini di leadership. Alessio ha capito che in una stagione così intensa, e con un calendario che spessa presenta 3 partite in una sola settimana, servirà l’apporto di tutti. Ilsarebbe ben contento di poter proseguire conanche in futuro, ma a condizioni economiche profondamente diverse rispetto a quelle attuali. Il centrale di Anzio guadagna attualmente ben 6 milioni di euro netti, Maldini e Massara potrebbero offrire la metà. Raiola, agente del giocatore, può diventare un fattore determinante per la trattativa. Nei piani di Mino ci sarebbe un ...

